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Румменигге призвал Хаби Алонсо не сразу переходить на должность тренера «Реала»

Румменигге призвал Хаби Алонсо не сразу переходить на должность тренера «Реала»
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Бывший президент мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что в клубе рассматривали нынешнего главного тренера «Байера» Хаби Алонсо в штаб своей команды, когда её наставником был Нико Ковач. Также функционер посоветовал специалисту повременить с мадридским «Реалом», если такой вариант возникнет.

«Однажды мы пытались привести его в «Баварию» на должность помощника главного тренера. Думаю, это было во времена Нико Ковача. Когда ты добился невероятного успеха везде, в «Ливерпуле», в «Реале», в «Баварии», в сборной Испании. Хаби — отличный парень, дисциплинированный и чуткий, было бы удивительно, если бы он не добился успеха в качестве тренера.

Сейчас он должен набраться опыта, и было бы разумно не переходить сразу в «Реал», а в команду на класс или два ниже», — приводит слова Румменигге AS.

Матч «Байер» — «Бавария» состоится завтра, 19 марта. Начало — в 19:30 мск.

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