Александр Мостовой: такой «Зенит» можно уколоть. В матче с ЦСКА будет трудный экзамен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей встречи 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА.
«Для «Зенита» вылет из Кубка — приличный звонок. Думаю, вряд ли кто-то ожидал, что «Зенит» вылетит. Ещё и на своём стадионе, при своих болельщиках, которых собрали. Пели песни, плясали и вылетели. В воскресенье будет очень трудный экзамен. ЦСКА будет сверхмотивирован на такой «Зенит». Поэтому здесь для меня фаворита нет.
Складывается впечатление, что «Зенит» после паузы выглядит слабее, чем летом и осенью. Возможно, есть какая-то самоуверенность: «Да мы сейчас легко выиграем». Возможно, это присутствует. Но мы смотрели: с «Динамо» отсутствовал Барриос, который всё выгрызает, подчищает, и отсутствовал Малком, который решает, забивает, отдаёт — и сразу это было ощутимо. С ЦСКА Малком будет играть, а Барриос — нет. Вроде смотрится нормально, но ЦСКА ведь тоже понимает, что можно уколоть такой «Зенит». Поэтому будет интересно, для меня фаворита нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 18 марта 2023
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