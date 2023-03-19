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Роналду прокомментировал победу в матче с «Абхой»

Роналду прокомментировал победу в матче с «Абхой»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Абхой» (2:1).

«Здорово одержать победу, очень рад забить здесь, на глазах болельщиков», — написал Роналду в своём «твиттере».

В матче с «Абхой» Роналду отметился голом со штрафного удара, прервав серию из трёх матчей без результативных действий.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков и отставая от «Аль-Иттихада» на один балл. «Абха» находится на 12-м месте с 23 очками. Ранее «Аль-Наср» обыграл «Абху» (3:1) в кубковом матче. В следующем матче Премьер-лиги Саудовской Аравии «Аль-Наср» встретится с «Аль-Адалхом».

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