Дзюба: в перерыве нас жёстко встряхнули. Такого я давно не видел

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, как тренеры разговаривали с игроками в перерыве матча Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2).
«Сумасшедшие ощущения. В первом тайме было разочарование, апатия, какое-то удручающее состояние у всей команды. Надо отдать должное Галактионову и Левину, встряхнули нас прям жёстко. Такого я давно не видел. Это было мощно, импульсивно. Надо отдать должное и команде — настоящие мужики. В очередной раз продемонстрировали — даже когда у нас не получается игра, характер у этой команды формируется: и с «Ахматом» в меньшинстве, и сейчас с 0:2 победу вырвать — это дорогого стоит. Спасибо болельщикам, так поддерживали классно. Хоть их было и мало, но они гнали нас, и мы перевернули этот сумасшедший матч, который останется в анналах истории.
Это было очень жёстко. Похоже на Алекса Фергюсона в старые времена, когда там бутсы летали. Очень мощно. На самом деле это было действенно. Даже подколол его потом: «Михалыч, надо так почаще». Встряхнул нас, ребята отреагировали моментально. Как только забили гол во втором тайме, почувствовал, что эту игру мы не должны отпускать», — приводит слова игрока официальный сайт «Локомотива».
Во втором тайме Дзюба забил гол и отдал результативную передачу.
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