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В «Спартаке» объяснили, почему не могут ответить на вопрос об убытках клуба из-за Fan ID

В «Спартаке» объяснили, почему не могут ответить на вопрос об убытках клуба из-за Fan ID
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался на тему возможных убытков клуба после введения карты болельщика (Fan ID) для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

«Сколько теряет «Спартак» из-за Fan ID? Как я уже говорил, какой-то анализ и итог нужно подводить на более долгой дистанции. Пока только первые матчи идут с введением этой системы. Мы можем делать только краткосрочные выводы и давать оценки — вместе с болельщиками. Какой-то более глубокий анализ последует позднее», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Первый домашний матч с Fan ID «Спартак» провёл в 18-м туре чемпионата России с «Уралом» (2:2), на который пришёл 4281 зритель. Встречу следующего тура с «Факелом» (3:2) посетили 5002 болельщика.

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