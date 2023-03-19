Федотов: Дивеев пожаловался на боковую мышцу. Надеемся, что ничего серьёзного

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил замену защитника команды Игоря Дивеева в первом тайме матча с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Дивеев пожаловался на боковую мышцу. Может, неудачно ударили. Мы знаем, что Игорь мужественный парень. Если бы ситуация позволяла, он бы остался на поле. Надеемся, ничего серьёзного», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

23-летний Дивеев недавно восстановился после травмы. На его счету участие в 13 матчах нынешнего сезона, в которых он забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

ЦСКА набрал 35 очков и ушёл на международную паузу на пятом месте турнирной таблицы.