Игроки обнимали Акинфеева, Федотов прыгал от счастья. Фото победы ЦСКА над «Зенитом»

19 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» со счётом 1:0.

Первый тайм встречи прошёл без забитых голов. Автором единственного мяча стал нападающий армейцев Фёдор Чалов, отличившийся на 72-й минуте.

Победа ЦСКА омрачилась травмой защитника Игоря Дивеева, который был заменён в середине первого тайма на Кирилла Набабкина. Для Дивеева матч с «Зенитом» стал первым в старте москвичей за полгода с момента получения перелома большеберцовой кости.

Победа позволила ЦСКА набрать 35 очков и сравняться по этому показателю с «Динамо», которое занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит» с 48 очками остался на первой строчке.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.