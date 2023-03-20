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Часть фанатов «ПСЖ» освистала Месси перед матчем с «Ренном»

Часть фанатов «ПСЖ» освистала Месси перед матчем с «Ренном»
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Перед матчем «ПСЖ» – «Ренн» (0:2) в 28-м туре Лиги 1 болельщики хозяев свистели при упоминании имени Лионеля Месси, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, освистывала Месси лишь часть фанатов парижского клуба.

Ранее сообщалось о том, что фанаты «ПСЖ» планировали акцию протеста против именитого аргентинца, однако позже информация была опровергнута.

35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. За два сезона с аргентинцем в составе парижане ни разу не смогли пройти в плей-офф Лиги чемпионов дальше 1/8 финала. В нынешнем сезоне французский гранд на данной стадии встретился с мюнхенской «Баварией», уступив немецкому коллективу в обоих матчах. Месси не отметился в играх с мюнхенцами ни одним результативным действием.

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