Игорь Дивеев — о «Зените»: играть против «Спартака» — это всё равно другие ощущения

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после победного матча с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги признался, что встречи со «Спартаком» всё равно вызывают у него большие эмоции, нежели встречи с командой из Санкт-Петербурга.

«Одна из лучших моих игр в футболке ЦСКА? Всё-таки нет. Играть против «Спартака» — это всё равно совсем другие ощущения. «Спартак» — это «Спартак», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

23-летний Дивеев является воспитанником «Уфы». Он перешёл в московский клуб летом 2019 года. Успешной игрой за ЦСКА защитник неоднократно добивался приглашения в сборную России, проведя за неё 14 матчей, а также приняв участие в чемпионате Европы — 2020.