Президент «Урала» Иванов прокомментировал обвинения в адрес Влута

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал обвинения в адрес полузащитника екатеринбуржцев Рая Влута со стороны нидерландской прокуратуры.

«Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счёт до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», — приводит слова Иванова телеграм-канал клуба.

Ранее стало известно, что прокуратура потребовала для футболиста три с половиной года тюремного заключения. Сообщается, что Влут в состоянии алкогольного опьянения находился в машине, которая на скорости свыше 200 км/ч насмерть сбила четырёхлетнего ребёнка.