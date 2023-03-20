Президент «Урала» Иванов прокомментировал обвинения в адрес Влута
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал обвинения в адрес полузащитника екатеринбуржцев Рая Влута со стороны нидерландской прокуратуры.
«Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счёт до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», — приводит слова Иванова телеграм-канал клуба.
Ранее стало известно, что прокуратура потребовала для футболиста три с половиной года тюремного заключения. Сообщается, что Влут в состоянии алкогольного опьянения находился в машине, которая на скорости свыше 200 км/ч насмерть сбила четырёхлетнего ребёнка.
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