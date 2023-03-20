Валерий Кечинов: «Оренбург» сейчас в порядке, а «Спартак» попал под горячую руку

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру красно-белых в весенней части сезона.
«У «Спартака» огромные проблемы в обороне. В последних играх постоянно пропускали по два мяча: с «Локомотивом», «Факелом» и «Уралом». Если в атаке команда в последних матчах играет очень хорошо, кроме встречи в Оренбурге, то в обороне видны конкретные проблемы — как раз над этим нужно работать. «Оренбург» — серьёзная команда и сейчас в порядке. До встречи со «Спартаком» обыграли «Сочи» 4:0. Клуб находится в максимальной форме, а «Спартак» попал под горячую руку.
Если бы вчера «Зенит» обыграл ЦСКА, то можно было бы сказать, что питерцы — чемпионы. Сейчас у «Спартака» всё-таки есть 20% на титул. Как мне кажется, «Зенит» уже чемпион на 80%», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 20 марта 2023
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