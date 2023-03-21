«Тоттенхэм» готов расстаться с Кейном не меньше чем за € 110 млн

«Тоттенхэм» предпринимает все усилия для того, чтобы заключить с нападающим Гарри Кейном новый договор и не допустить ситуации, при которой тот покинет лагерь «шпор» в качестве свободного агента, сообщает Times.
Контракт игрока истекает летом 2024 года. Сообщается, что 29-летний Кейн устал от атмосферы неопределённости, царящей вокруг тренера команды Антонио Конте, а также от отсутствия трофеев и хотел бы перебраться в более амбициозный проект. Понимая, что удержать нападающего, если тот всё же примет решение сменить обстановку, будет невозможно, руководство «шпор» пытается, по крайней мере, заработать на своём таланте, особенно если в роли потенциального покупателя выступит прямой конкурент. «Манчестер Юнайтед» или любому другому британскому клубу придётся заплатить вперёд не менее £ 100 млн (€ 114 млн), без рассрочки и оговорок.
Отметим, что Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года (306 матчей, 203 гола) почти беспрерывно, исключая небольшие периоды аренды в юном возрасте.
- 21 марта 2023
-
00:20
-
00:19
-
00:01
- 20 марта 2023
-
23:57
-
23:42
-
23:34
-
23:24
-
23:12
-
23:06
-
22:59
-
22:58
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:40
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:52
-
21:46
-
21:33
-
21:30
-
21:28
-
21:17
-
21:15
-
21:11
-
21:05
-
21:05
-
21:00