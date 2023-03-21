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Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Романа Зобнина в сборную России

Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Романа Зобнина в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие в заявке команды на товарищеские матчи с Ираном и Ираком полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

«Зобнина нет в сборной, но мы ещё тогда договорились: пока нет необходимости и игр на результат, то я не буду его вызывать. Он меня об этом сам попросил.

Зобнин проводит все матчи в «Спартаке»? Я в 33 года проводил все матчи в «Реале Сосьедад», но попросил не вызывать в сборную, потому что мне надо было восстанавливаться. У Ромы проблемы со здоровьем», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Ираном (23 марта) в Тегеране, а 26 марта сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге.

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