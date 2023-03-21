Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал Фёдора Чалова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему принял решение не вызывать в состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«Чалов меня устраивает. Почему не вызвали? Потому что вызвали Тюкавина, Комличенко и Соболева. Не считаю, что они лучше. Не знаю, кто лучше. Я не знаю, кто у нас лучший нападающий. Мы решили, что на данном этапе будет лучше с этими игроками», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, cборной России в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с командой Ирана (23 марта в Тегеране) и сборной Ирака (26 марта в Санкт-Петербурге).