Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал Фёдора Чалова в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему принял решение не вызывать в состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.
«Чалов меня устраивает. Почему не вызвали? Потому что вызвали Тюкавина, Комличенко и Соболева. Не считаю, что они лучше. Не знаю, кто лучше. Я не знаю, кто у нас лучший нападающий. Мы решили, что на данном этапе будет лучше с этими игроками», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, cборной России в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с командой Ирана (23 марта в Тегеране) и сборной Ирака (26 марта в Санкт-Петербурге).
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