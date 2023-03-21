Дьяков: надо возвращаться к системе «весна-осень». Нельзя, чтобы футбол в регионах умирал

Российский футболист Виталий Дьяков предложил проводить российские турниры в формате «весна-осень».

«Переход на «весна-осень» действительно нужен. Не особо приятно смотреть, как играют на таких плохих полях — качество футбола не такое хорошее. В России такой климат, когда можно играть в июне. Но в июне у РПЛ пауза, начинаем ближе к концу июля. Полтора месяца, когда хорошие поля, мы не играем. Думаю, что надо возвращаться на прежнюю систему: болельщикам приятнее находиться на стадионе, когда тепло и комфортно. В декабрьские сильные морозы вообще непонятно, состоится ли матч. Качество футбола также от этого страдает. Лучше играть в хороших погодных условиях, которые будут комфортны для России.

Когда переходили на «осень-весна», хотели подстроиться под топ-клубы, которые участвуют в еврокубках. Но подстраиваться под три-четыре команды нецелесообразно. Также надо смотреть на то, что футбол во вторых лигах умер. Сейчас там играют молодые ребята, которые получают опыт и стараются расти как футболисты, пробираясь наверх. Переход на «осень-весна» убил Вторую лигу напрочь. Сезон у них длится четыре месяца в лучшем случае, а восемь месяцев разбивается на подготовку и предсезонные сборы — это ненормально. Если мы хотим развивать российский футбол, нужно смотреть не только на «вишенку на торте» в виде Премьер-Лиги, но и второстепенные лиги, которые необходимы в любом случае. Нельзя, чтобы футбол в регионах умирал — надо возвращаться на прежнюю систему», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.