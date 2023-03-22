Фоден высказался о конкуренции в «Манчестер Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден поделился мнением о высокой конкуренции в команде.
«Конечно, не играть тяжело. И наш тренер знает это, ведь у нас есть много игроков, которые просто любят футбол и всегда хотят играть. Все в раздевалке «Манчестер Сити» правда любят играть в футбол.
Посмотрите на Бернарду Силву, например, в игре против «Ньюкасла» (2:0). Он не попал в стартовый состав, но когда вышел на поле, забил второй гол. Я чувствую, что мы сейчас строим настоящую команду. Мы все поддерживаем друг друга и работаем друг для друга», — приводит слова Фодена Arab News.
В текущем сезоне 22-летний Фоден принял участие в 36 матчах в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
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