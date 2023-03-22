Фоден — о ЛЧ: надеюсь, что в этом году мы сможем победить. Это то, чего мы все хотим

Нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

«Реакция на поражение от «Челси» в финале Лиги чемпионов? Я плакал. Не люблю это показывать, но иногда за пределами поля бывают эмоциональные моменты.

Надеюсь, в этом году мы сможем победить. Определённо, Лига чемпионов — это то, чего мы все сейчас хотим. Мы хотим сделать ещё один шаг. Мы были в финале, и, очевидно, было больно проиграть. Надеюсь, если мы снова туда доберёмся, то сможем использовать то поражение в финале и опыт побед в Премьер-лиге и других турнирах, чтобы добиться успеха.

Я всё ещё достаточно молодой игрок, и чем больше важных матчей играю, тем лучше учусь справляться с ними», — приводит слова Фодена Arab News.