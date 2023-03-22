Ван Перси: Маласиа даёт надежду молодёжи в Нидерландах

Бывший футболист сборной Нидерландов Робин ван Перси высказал мнение о защитнике «Манчестер Юнайтед» Тирелле Маласиа.
«Я действительно верю, что в каждое окно необходимо привлекать пару подходящих игроков, и Тирелл Маласиа — один из них. Он не был по-настоящему хорошо известен до того, как пришёл.
Я играл с ним в «Фейеноорде», поэтому знал, насколько он был хорош — и остаётся таким до сих пор, доказывая это в каждом матче.
Он из моего города и из моего клуба. Он даёт надежду многим молодым парням. Сейчас он играет на самом высоком уровне и соревнуется с лучшими. Маласиа даёт надежду молодёжи в Нидерландах. Он показывает, что если ты играешь хорошо, то есть вероятность, что ты сможешь зайти действительно настолько далеко, что в конечном итоге будешь играть за такую команду, как «Манчестер Юнайтед». Я просто горжусь им.
Надеюсь, он продолжит развиваться и совершенствоваться и останется голодным, чтобы становиться лучше с каждым днём», — приводит слова ван Перси официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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