Женская сборная России U16 разгромила Бангладеш в первом матче на турнире в Азии

Женская сборная России U16 начала выступление на турнире под эгидой Азиатской футбольной конфедерации (АФК) с уверенной победы. Молодые футболистки вышли на игру с национальным гимном и флагом и обыграли сверстниц из Бангладеша со счётом 3:0.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в официальных международных турнирах из-за политической ситуации в мире. В связи с этим Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ранее также появилась информация, что основная мужская сборная России может сыграть на товарищеском турнире под эгидой футбольной ассоциации Центральной Азии, который должен состояться в июне 2023 года. Участие в турнире уже точно примут Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.