Месут Озил объявил о завершении карьеры

Немецкий футболист Месут Озил принял решение завершить игровую карьеру. Об этом футболист сообщил в социальной сети.

«После размышлений я объявляю о своём уходе из профессионального футбола. Мне выпала честь быть профессиональным футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, когда я получил несколько травм, становится всё более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену.

Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить мои клубы: «Шальке-04», «Вердер» Бремен, «Реал» Мадрид, «Арсенал», «Фенербахче», «Истанбул Башакшехир». А также тренеров, которые поддерживали меня, и товарищей по команде, которые стали моими друзьями.

Особую благодарность я должен выразить членам моей семьи и моим самым близким друзьям. Они были частью моего путешествия с самого первого дня и дарили мне очень много любви и поддержки как в хорошие, так и в плохие времена. Спасибо всем моим болельщикам, которые проявляли ко мне столько любви независимо от обстоятельств и от того, какой клуб я представлял.

Теперь с нетерпением жду всего, что ожидает меня впереди вместе с моей прекрасной женой Аминой и двумя моими прекрасными дочерьми Эдой и Элой. Можете быть уверены, что время от времени будете видеть меня на моих страницах в социальных сетях. До скорой встречи!» — написал Озил в «Твиттере».

Новость по теме «Это он со мной играл». Озил ответил на вопрос о Роналду

Видео: Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю