Масалитин: травма Дивеева — плохо. Большая потеря не только для ЦСКА, но и для сборной

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал последствия травмы защитника армейцев Игоря Дивеева. В частности, он предположил, как ЦСКА будет перестраивать оборону в отсутствие игрока.
«Травма Дивеева — это плохо. Большая потеря не только для ЦСКА, но и для сборной. Игорь зарекомендовал себя как лидер обороны армейцев. В матче с «Зенитом» вместе с ним защитная линия смотрелась по-другому — чувствовалась уверенность. Вероятно, Роша и Мойзес будут играть в центре обороны, а Илью Агапова начнут понемногу подпускать к основному составу», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
Игорь Дивеев получил повреждение внутренней косой мышцы живота в матче на Кубок и пропустит из-за травмы около месяца.
- 22 марта 2023
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