Динияр Билялетдинов: «Пари НН» наказали заслуженно. Есть регламент, который надо соблюдать

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС назначить техническое поражение «Пари НН» (0:3) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, а также присудить три очка московскому «Торпедо».

«Для «Пари НН» наказание заслуженное. Есть регламент, который надо соблюдать. Всё по делу.

Пока нельзя сказать, что для «Торпедо» очки после техпоражения станут ключевыми. Отставание от зоны стыков по-прежнему большое. Посмотрим, сможет ли команда за оставшиеся туры исправить ситуацию. Сейчас будет пауза, должен прийти новый тренер: может, что-нибудь придумают», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.