Мбаппе уладил ситуацию с Гризманном, связанную с его назначением капитаном сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, недавно назначенный капитаном команды, пообщался с форвардом Антуаном Гризманном, который был недоволен сложившейся ситуацией, сообщает RMC Sport.

24-летний форвард был готов отдать повязку футболисту «Атлетико», зная, что он разочарован тем, что Дешам не выбрал его новым капитаном сборной. Мбаппе хотел избежать какого-либо дискомфорта и успокоить ситуацию.

Килиан дал своему товарищу понять, что понимает его разочарование. Мбаппе отметил, что не намерен монополизировать лидерство в команде и не хочет ограничивать авторитетных игроков сборной, например, Гризманна или Оливье Жиру.

Отмечается, что оба футболиста не намерены менять своё отношение к национальной команде, а в отношениях между ними нет никакой напряжённости.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами: