Салах, Сака и Троссард — претенденты на приз лучшему игроку АПЛ в марте

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на звание футболиста марта 2023 года.
В список номинантов вошли шесть игроков:
Александер Исак («Ньюкасл») — две победы, одно поражение, три гола;
Алексис Мак Аллистер («Брайтон») — две победы, одна ничья, два гола и одна голевая передача;
Тайрон Мингз («Астон Вилла») — две победы, одна ничья, один голевой пас, два матча на ноль;
Букайо Сака («Арсенал») — четыре победы, три гола и две голевые передачи;
Мохамед Салах («Ливерпуль») — две победы, одно поражение, три гола и две голевые передачи;
Леандро Троссард («Арсенал») — четыре победы, пять голевых передач.
Голосование продлится до 27 марта. Участие в нём могут принять все болельщики. Также будут учитываться голоса группы экспертов.
Букайо Сака пообщался с семьей Кардашьян после игры «Арсенала»:
- 23 марта 2023
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