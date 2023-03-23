Салах, Сака и Троссард — претенденты на приз лучшему игроку АПЛ в марте

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на звание футболиста марта 2023 года.

В список номинантов вошли шесть игроков:

Александер Исак («Ньюкасл») — две победы, одно поражение, три гола;

Алексис Мак Аллистер («Брайтон») — две победы, одна ничья, два гола и одна голевая передача;

Тайрон Мингз («Астон Вилла») — две победы, одна ничья, один голевой пас, два матча на ноль;

Букайо Сака («Арсенал») — четыре победы, три гола и две голевые передачи;

Мохамед Салах («Ливерпуль») — две победы, одно поражение, три гола и две голевые передачи;

Леандро Троссард («Арсенал») — четыре победы, пять голевых передач.

Голосование продлится до 27 марта. Участие в нём могут принять все болельщики. Также будут учитываться голоса группы экспертов.

Букайо Сака пообщался с семьей Кардашьян после игры «Арсенала»: