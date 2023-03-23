Евгений Алдонин: сейчас Чалов гораздо важнее для ЦСКА, чем для сборной России

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о невызове нападающего армейцев Фёдора Чалова в сборную России на мартовский сбор.

«Пожалеет ли Карпин, что не вызвал Чалова в сборную? Сейчас вообще не в этом суть. Фёдору пожелаю и дальше радовать болельщиков ЦСКА — прогрессировать и забивать в каждой игре. Тогда вызов в сборную не заставит себя ждать. А жалеть или не жалеть — это абсолютно неправильные слова.

Сейчас Федя Чалов гораздо важнее для ЦСКА, чем для сборной России. По большому счёту сейчас товарищеские матчи, поэтому тренерский штаб сборной может варьировать состав и давать игровое время другим футболистам. Главное, чтобы Федю это не сковывало. Он всё-таки парень взрослый, всё прекрасно понимает», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.