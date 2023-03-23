Канчельскис: пойман на договорных матчах — пожизненная дисквалификация. Пусть улицы метут

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что за 2022 год в России прошло 92 подозрительных матча, которые могли носить договорной характер.

«Не знаю, есть ли договорные матчи в РПЛ, но в низших дивизионах – возможно. 92 подозрительных матча за год – это много. Но сейчас это всего лишь слухи. На заборе тоже много чего написано. Нужны доказательства. Пусть этим вопросом занимаются соответствующие структуры.

Я считаю, что нужно сделать простой закон: пойман на договорных матчах или на тотализаторе – дисквалифицирован пожизненно. Пусть думают о последствиях, если захотят сделать что-то подобное. А обычные штрафы – не наказание. Только пожизненная дисквалификация. Пусть идут улицы метут», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.