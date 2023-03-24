Лионель Месси забил 800-й гол в карьере
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился в матче с командой Панамы.
Аргентинский форвард забил 800-й гол за профессиональную карьеру. За клубную карьеру Месси смог отличиться 701 раз, за национальную команду – 99.
Напомним, сегодня, 24 марта, сборные Аргентины и Панамы сыграли между собой товарищеский матч. Хозяева встречи одержали победу со счётом 2:0. На 89-й минуте нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил второй гол своей команды и установил итоговый счёт на табло.
Лионель Месси вызывается в сборную Аргентины с 2005 года и является её лучшим бомбардиром. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре, будучи капитаном. Месси был признан лучшим игроком катарского ЧМ.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином:
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