Андрей Мостовой рассказал, какие иностранные языки изучает

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об изучении иностранных языков. По словам футболиста, сейчас он изучает английский язык, а в планах — выучить испанский. Мостовой пытается не совмещать изучение нескольких языков, чтобы «не было каши в голове».
«Я занимаюсь английским с репетитором. Она ещё и испанский знает. И у меня даже было три урока испанского, но его тяжело совмещать с английским. Так что, чтобы не было каши в голове, я сначала добью английский, чтобы прямо хорошо на нём разговаривать, а потом займусь испанским. Так-то выучить этот язык очень хочу», — приводит слова Андрея Мостового Sport24.
Напомним, Мостовой привлекается к основной команде «Зенита» с 2019 года. Также около года он провёл в аренде в «Сочи», после чего вернулся в Санкт-Петербург.
- 24 марта 2023
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