Как драматично оборвалась суперсерия Гончаренко! Теперь тренера ждёт дисквалификация

Перед матчем «Урала» и «Динамо» в 20-м туре РПЛ главная интрига заключалась в серии Виктора Гончаренко. Тренер и его команда довели беспроигрышную серию до 16 встреч и получили ещё одну проверку. Она-то и стала роковой.

«Урал» с первых же минут пошёл давить, и долгое время было ощущение, что на поле одна команда. Особенно ярко выглядел Эрик Бикфалви, который получил непозволительно много свободы и делал, что хотел. Единственная проблема: мяч раз за разом летел в никуда. Так что забить «Уралу» никак не удавалось.

А после получаса игры что-то резко изменилось. «Динамо» провело острейшую контратаку: «Урал» «обрезался» в центре, Денис Макаров убежал и отдал на набегавшего Арсена Захаряна, который не смог пробить Илью Помазуна. Тот момент оказался не вспышкой, а новой тенденцией.

К перерыву «Динамо» благодаря тому, что ожило, выровняло статистику. 52 процента владения у «Урала» против 48, 6:2 по ударам, но 2:1 в створ. Да и по передачам установилось практически равенство — 213:205.

«Урал» — «Динамо» Фото: ФК «Урал»

Второй тайм начался с обоюдных атак, но острее они были у «Динамо». При этом у «Урала» вскрылась явная проблема в обороне: защитники легко запускали соперника за спину. Голов по-прежнему не было, но и этому есть объяснение: как правило, футболистам «Динамо» в решающий момент не хватало скорости, и в основном это был Макаров. Правда, свой главный момент Денис всё же реализовал, однако боковой судья усмотрел у него небольшой офсайд.

Но самое интересное происходило ближе к концу матча. Нулевая ничья не устраивала ни одну из команд, поэтому темп и острота атак резко возросли. Опаснее действовало «Динамо», хотя после фантастического двойного спасения у ворот «Урала» могло показаться, что в этом матче болельщикам не суждено увидеть голов.

А на 90-й минуте случился решающий момент матча. «Динамо» удалось доставить мяч в штрафную «Урала», и Константин Тюкавин, усадив защитника на пятую точку, всё же затолкал мяч в сетку. В том, что забил именно этот нападающий, чувствовалась определённая справедливость, поскольку в течение игры он был одним из лучших в составе своей команды. А ещё Тюкавин сравнялся с Фёдором Смоловым по голам в нынешнем сезоне!

Времени, чтобы отыграться, у «Урала» практически не осталось, и тут уже не выдержал Гончаренко. Тренера удалили, и команде это, разумеется, пойти на пользу не могло. Так что счёт уже не изменился.

Наверное, суперсерия Гончаренко должна была прерваться именно так — драматично, в какой-то степени неожиданно. Теперь тренера ещё и ждёт дисквалификация. Но со своей задачей «Урал» по-прежнему уверенно справляется. Как и «Динамо», которое оторвалось от ЦСКА и приблизилось к «Ростову» на одну и ту же дистанцию — три очка.