«Крылья Советов» объявили состав на благотворительный матч со сборной Winline Медиалиги

Сегодня, 24 марта, состоится благотворительный товарищеский матч, в котором встретятся «Крылья Советов» и сборная Winline Медиалиги. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Фрол, Гапа, Циркуль, Рассказ, Гога, Витя, Сеня, Чира, Зуиньо, Цыпа, Нападатель.

Запасные: Зидан, Бага, Цорн, Топор, Тяпа, Фера, Водолаз, Бен, Дирижёр, Хлус, Рыжий, Тоц.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 20 очков после 20 матчей.

Вырученные с продажи билетов деньги будут направлены на лечение легенды «Амкала» Никиты Финито. Билеты можно приобрести по ссылке.