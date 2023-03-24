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«Крылья Советов» объявили состав на благотворительный матч со сборной Winline Медиалиги

«Крылья Советов» объявили состав на благотворительный матч со сборной Winline Медиалиги
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Сегодня, 24 марта, состоится благотворительный товарищеский матч, в котором встретятся «Крылья Советов» и сборная Winline Медиалиги. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Фрол, Гапа, Циркуль, Рассказ, Гога, Витя, Сеня, Чира, Зуиньо, Цыпа, Нападатель.
Запасные: Зидан, Бага, Цорн, Топор, Тяпа, Фера, Водолаз, Бен, Дирижёр, Хлус, Рыжий, Тоц.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 20 очков после 20 матчей.

Вырученные с продажи билетов деньги будут направлены на лечение легенды «Амкала» Никиты Финито. Билеты можно приобрести по ссылке.

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