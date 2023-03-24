Президент «Барселоны» — о возвращении Месси: клубу нужно улучшить отношения с Лео

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что в клубе всегда будут рады нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси, который по окончании сезона может вернуться в испанскую команду.

«Месси знает, что для него двери «Барселоны» всегда открыты. Посмотрим, что получится. Я должен найти способ улучшить нынешние отношения между Месси и «Барселоной», — приводит слова Лапорты журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере».

35-летний Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год. Второй сезон аргентинец выступает в составе «ПСЖ», где в нынешней кампании отличился 18 раз и отдал 17 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином. Видеоролик: