Президент «Барселоны» — о возвращении Месси: клубу нужно улучшить отношения с Лео
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что в клубе всегда будут рады нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси, который по окончании сезона может вернуться в испанскую команду.
«Месси знает, что для него двери «Барселоны» всегда открыты. Посмотрим, что получится. Я должен найти способ улучшить нынешние отношения между Месси и «Барселоной», — приводит слова Лапорты журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере».
35-летний Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год. Второй сезон аргентинец выступает в составе «ПСЖ», где в нынешней кампании отличился 18 раз и отдал 17 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином. Видеоролик:
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