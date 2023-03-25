Жорди Альба рассказал о своём будущем в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о своём будущем в каталонском клубе и футболе в целом.
«Я хорошо себя чувствую, но понятно, что мне осталось немного в футболе. «Барселона» — топовый клуб, но у меня впереди ещё много лет карьеры. У меня есть этот сезон и следующий в «Барселоне», а что будет дальше — посмотрим.
Я играл с Хоакином в «Валенсии», а он всё ещё продолжает в 40 лет. Износ не только на физическом уровне, но и на умственном, но пока моё тело не скажет «хватит», я буду продолжать. Я разговариваю с партнёрами. Непросто расставаться с тем, чему вы посвятили всю свою жизнь.
Есть коллеги, которые говорят, что просыпаются утром и не знают, что делать. Я жалею, что не продолжил учёбу. Бросил. Возьму все возможные титулы и пойду учить английский. Я уже сказал жене, что мы будем заниматься этим вместе», — приводит слова Альбы Sport.es.
«Барселона» вырвала победу в матче с «Реалом»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 25 марта 2023
-
11:15
-
11:09
-
11:08
-
11:06
-
10:58
-
10:55
-
10:46
-
10:32
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:22
-
09:17
-
09:16
-
09:08
-
08:46
-
08:25
-
08:05
-
07:21
-
07:00
-
06:35
-
06:23
-
06:05
-
06:03
-
05:38
-
05:34
-
05:21
-
04:42