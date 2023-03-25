Жорди Альба рассказал о своём будущем в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о своём будущем в каталонском клубе и футболе в целом.

«Я хорошо себя чувствую, но понятно, что мне осталось немного в футболе. «Барселона» — топовый клуб, но у меня впереди ещё много лет карьеры. У меня есть этот сезон и следующий в «Барселоне», а что будет дальше — посмотрим.

Я играл с Хоакином в «Валенсии», а он всё ещё продолжает в 40 лет. Износ не только на физическом уровне, но и на умственном, но пока моё тело не скажет «хватит», я буду продолжать. Я разговариваю с партнёрами. Непросто расставаться с тем, чему вы посвятили всю свою жизнь.

Есть коллеги, которые говорят, что просыпаются утром и не знают, что делать. Я жалею, что не продолжил учёбу. Бросил. Возьму все возможные титулы и пойду учить английский. Я уже сказал жене, что мы будем заниматься этим вместе», — приводит слова Альбы Sport.es.

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