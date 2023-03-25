Глебов — о матче с Ираком: надеемся, что на стадион придёт максимальное число болельщиков

Полузащитник сборной России Данил Глебов выразил надежду, что на товарищеский матч национальной команды с Ираком в Санкт-Петербурге придёт максимально возможное количество болельщиков. Футболист отметил, что игроки соскучились по своим фанатам.
«Ждём как можно больше болельщиков на игре. Очень хотим с ними встретиться, потому что давно не виделись. Сборная с болельщиками, поэтому ждём матч с Ираком. Разберём этого соперника и подготовимся к нему так, чтобы порадовать зрителей игрой и результатом. Надеемся, что на стадион придёт максимально возможное число болельщиков», — приводят слова Глебова «Известия».
Последний домашний матч сборной России также прошёл в Санкт-Петербурге. В 2021 году россияне принимали команду Кипра в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года (6:0).
- 25 марта 2023
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