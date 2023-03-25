«Иногда приходится платить за то, что остаёшься собой». Ибрагимович поддержал Конте

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович выразил поддержку главному тренеру лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте, который в одном из своих последних интервью жёстко раскритиковал руководство и игроков «шпор». Швед считает, что каждый человек должен оставаться собой, несмотря на то, что это может не понравиться другим людям.
«Каждый человек работает по-своему. Я верю, что нужно быть собой, но иногда приходится платить за это, потому что люди не хотят этого слышать», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.
Антонио Конте остаётся главным тренером «Тоттенхэма» после своего резонансного интервью, однако в СМИ уже появились слухи о его скором увольнении и претендентах на пост наставника лондонцев.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
- 25 марта 2023
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