Тикнизян: победа над Турцией будет огромным праздником для всей Армении. Я готов к дебюту

Защитник сборной Армении Наир Тикнизян поделился ожиданиями от своего предстоящего дебюта за национальную команду, который с высокой долей вероятности придётся на игру с Турцией в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года. Футболист заявил, что победа над турецкой сборной будет праздником для всей Армении.

«Готов ли дебютировать за сборную Армении в матче с Турцией? У меня нет другого выбора, я понимаю степень ответственности. В случае победы будет огромный праздник для всей Армении, поэтому тут один вариант – «да». Если удастся дебютировать, то, безусловно, буду рад и счастлив, а если ещё и выиграем, то вдвойне. Я думаю, лучшей игры для дебюта и не придумать. Действительно, будет проверка на прочность. Дай бог, чтобы удача нам улыбнулась», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Матч Турции и Армении состоится сегодня, 25 марта, в Ереване и начнётся в 20:00 по московскому времени.