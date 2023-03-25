Булыкин: Геркус помог бы нынешнему «Локомотиву». При нём в клубе было много трофеев

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении Ильи Геркуса в московский клуб.

«Геркус помог бы нынешнему «Локомотиву». При нём к клубе было много трофеев и памятных моментов. Как болельщик понимаю, что при нём был результат.

Мы вместе работали в «Локомотиве», когда я был советником президента, поэтому моё мнение может быть не совсем объективным. Но человек в любом случае заслуживает уважения, а окончательное решение о его назначении остаётся за руководством клуба», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Ранее появилась информация, что Илья Геркус провёл встречу с руководством «Локомотива» и Юрием Нагорных. Последним местом работы Геркуса было московское «Торпедо». Он покинул должность президента клуба 1 марта 2023 года.