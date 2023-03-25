Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Армения — Турция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Армения — Турция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Комментарии

Сегодня, 25 марта, на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» состоится матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретятся соперники по группе D — сборные Армении и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа D. 1-й тур
25 марта 2023, суббота. 20:00 МСК
Армения
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В одной группе с Арменией и Турцией также выступят Латвия, Хорватия и Уэльс. Две последние команды сегодня в 22:45 мск начнут очный матч на арене «Полюд» в Сплите.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды. Финал турнира состоится на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Действующим победителем первенства является сборная Италии, которая в финале турнира обыграла команду Англии.

Отбор на чемпионат Европы — 2024 начался! Подключайся к трансляции матчей топ-сборных в Okko.
Материалы по теме
Армения сыграет исторический матч с Турцией. Раньше «футбольная дипломатия» проваливалась Армения сыграет исторический матч с Турцией. Раньше «футбольная дипломатия» проваливалась
Армения — Турция. Сперцян и Тикнизян останутся в тени Армения — Турция. Сперцян и Тикнизян останутся в тени
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023