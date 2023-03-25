Армения — Турция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 25 марта, на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» состоится матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретятся соперники по группе D — сборные Армении и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В одной группе с Арменией и Турцией также выступят Латвия, Хорватия и Уэльс. Две последние команды сегодня в 22:45 мск начнут очный матч на арене «Полюд» в Сплите.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды. Финал турнира состоится на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Действующим победителем первенства является сборная Италии, которая в финале турнира обыграла команду Англии.