Армения — Турция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 25 марта, на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» состоится матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретятся соперники по группе D — сборные Армении и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа D. 1-й тур
25 марта 2023, суббота. 20:00 МСК
Армения
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В одной группе с Арменией и Турцией также выступят Латвия, Хорватия и Уэльс. Две последние команды сегодня в 22:45 мск начнут очный матч на арене «Полюд» в Сплите.
Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды. Финал турнира состоится на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Действующим победителем первенства является сборная Италии, которая в финале турнира обыграла команду Англии.
Отбор на чемпионат Европы — 2024 начался! Подключайся к трансляции матчей топ-сборных в Okko.
Комментарии
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