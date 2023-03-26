Фанаты «ПСЖ» попросили организовать встречу с Аль-Хелаифи. Они недовольны политикой клуба
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Сообщество фанатов «ПСЖ» Collectif Ultras Paris попросило клуб организовать встречу с президентом Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщает Yahoo Sports.
Фанаты хотят обсудить с Аль-Хелаифи проблемы клуба. Они считают, что клуб ставит маркетинговые задачи превыше спортивных результатов, а также жалуются на то, что, несмотря на постоянную смену игроков, тренеров и менеджеров, клубу так и не удаётся выиграть Лигу чемпионов. Болельщики также обеспокоены возможным переездом «ПСЖ» с «Парк де Пренс» на «Стад де Франс» и недовольны изменением дизайна игровой формы.
Фанаты заявили, что продолжат поддерживать команду на пути к рекордному, 11-му титулу Лиги 1, но отметили, что их терпение, в отличие от любви к клубу, не безгранично.
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