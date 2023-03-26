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Фоден пропустит матч с Украиной из-за аппендицита

Фоден пропустит матч с Украиной из-за аппендицита
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден пропустит матч с Украиной, сообщает BBC.

Сообщается, что сегодня утром Фоден перенёс операцию по удалению аппендицита. Из-за последующего восстановления футболист «Манчестер Сити» может пропустить до 4 недель.

В текущем сезоне 22-летний англичанин принял участие в 36 матчах в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В составе национальной команды Фоден провёл 23 матча, в которых забил три голаи отдал восемь голевых передач.

Матч между Англией и Украиной в рамках второго тура группы C отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 состоится сегодня, 26 марта, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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