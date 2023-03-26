Англия — Украина: стартовые составы сборных на матч квалификации Евро-2024

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдёт матч 2-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы. Встретятся соперники по группе С — сборные Англии и Украины. Стартовый свисток Сердара Гёзюбююка прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили стартовые составы на матч:
Сборная Англии: Пикфорд, Чилуэлл, Стоунз, Магуайр, Уокер, Райс, Беллингем, Мэддисон, Сака, Хендерсон, Кейн.
Сборная Украины: Трубин, Караваев, Матвиенко, Миколенко, Судаков, Сваток, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Мудрик, Яремчук.
Сборная Англии начала квалификационный раунд с гостевой победы над командой Италии (1:2) — действующим победителем чемпионата Европы. Отметим, что именно Англию итальянцы обыграли в финале последнего Евро. Для сборной Украины матч с Англией станет первым в отборочном турнире к чемпионату Европы.
Вместе с Англией и Украиной в группе С также выступают Северная Македония, Мальта и Италия.
- 26 марта 2023
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