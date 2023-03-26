Карпин объяснил выбор стартового состава сборной России на матч с Ираком

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор стартового состава на предстоящий товарищеский матч с национальной командой Ирака. Игра пройдёт сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра — в 18:00 мск.

«Большая ответственность перед болельщиками. Хочется их порадовать. Что первично? Игра. Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата.

Как работаете над этим? Как справиться с проблемами психологии, о которых говорил ранее? Если бы имел рецепт, применил. Реакция у людей разная. Групповая терапия существует, но реагируют все по‑разному. Я пытаюсь работать через игру. Боязнь ошибиться – самое страшное», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».