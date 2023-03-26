Уткин: победа Казахстана должна даже тупым объяснить, почему надо играть в Европе
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о волевой победе сборной Казахстана над командой Дании (3:2) в игре группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года.
«Победа Казахстана над датчанами должна даже самым тупым объяснить, почему, имея выбор, надо в случае необходимости потратить любые силы для того, чтобы играть в Европе. А не в Азии.
Казахстан к такому успеху шёл очень долго. А пришёл счастливо и красиво. 3:2; к 70-й минуте датчане уверенно вели 2:0. Jeñisimen! С победой!
Upd. И, конечно, поздравления с очередным успехом Магомеду Адиеву, нашему тренеру во главе прогрессирующей европейской сборной», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.
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