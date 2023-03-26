Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уткин: победа Казахстана должна даже тупым объяснить, почему надо играть в Европе

Уткин: победа Казахстана должна даже тупым объяснить, почему надо играть в Европе
Комментарии

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о волевой победе сборной Казахстана над командой Дании (3:2) в игре группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года.

«Победа Казахстана над датчанами должна даже самым тупым объяснить, почему, имея выбор, надо в случае необходимости потратить любые силы для того, чтобы играть в Европе. А не в Азии.

Казахстан к такому успеху шёл очень долго. А пришёл счастливо и красиво. 3:2; к 70-й минуте датчане уверенно вели 2:0. Jeñisimen! С победой!

Upd. И, конечно, поздравления с очередным успехом Магомеду Адиеву, нашему тренеру во главе прогрессирующей европейской сборной», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Казахстан одержал сумасшедшую волевую победу в матче с Данией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023