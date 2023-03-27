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Жена Карпина — о критике министра в адрес мужа: удобно говорить с дивана, что и как делать

Жена Карпина — о критике министра в адрес мужа: удобно говорить с дивана, что и как делать
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказалась о критике министра спорта РФ Олега Матыцина в адрес специалиста.

«Не хотела бы это комментировать. Как говорит Валерий Георгиевич — значит, так и есть. Я не тренер сборной России и не знаю, как надо говорить. Откуда другие люди знают, как ему надо себя вести? Они не на его месте. Очень удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать. Я полностью во всем поддерживаю своего мужа», — приводит слова Карпиной «Спорт-экспресс».

Напомним, 26 марта сборная России под руководством Валерия Карпина обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой российской сборной со счётом 2:0. Для национальной команды этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.

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