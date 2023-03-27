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Агент Голенкова опроверг слухи о возможном переходе футболиста из «Ростова» в «Крылья»

Агент Голенкова опроверг слухи о возможном переходе футболиста из «Ростова» в «Крылья»
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Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, отреагировал на слухи в СМИ о возможном переходе своего подопечного в «Крылья Советов». Ранее в прессе появилась информация, что Голенков может перейти в самарский клуб, если оттуда уйдёт Владимир Писарский.

«Под этими новостями нет вообще никакой почвы. Егор — игрок «Ростова», сейчас он стал получать больше игрового времени и не рассматривает никакие другие предложения, включая Самару. Клуб со своей стороны тоже не горит желанием расставаться с Егором», — приводит слова Андрея Талаева Metaratings.

В сезоне-2022/2023 Егор Голенков провёл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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