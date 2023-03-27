Слуцкий: сейчас Карпину очень сложно в сборной, нужно решить огромное количество задач

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о текущем положении дел в национальной команде.

«Валерию Георгиевичу сейчас очень сложно, потому что ты не понимаешь, когда и куда. При этом он говорит, что у игроков сборной высокая мотивация, у него нет ни к кому претензий. Не стоит забыть, когда ты регулярно участвуешь в международных матчах, не имеет значения, игры национальной сборной или еврокубки, ты всё равно адаптируешься под определённый уровень скоростей, интенсивности, борьбы. А когда этого нет на регулярной основе, тебе сложно перестраиваться.

Тренерскому штабу предстоит решить огромное количество задач. Нужно и определить людей, и распределить игровое время, и поставить игровой рисунок, продумать замены, сохранить стиль, сделать так, чтобы все наслаждались игрой в сборной. Карпин считает, что это время для определённых экспериментов творческого характера, а мы сегодня не настолько сильны, чтобы переигрывать соперника на классе.

Мы должны радоваться, что сборная продолжает играть, считаю, что уровень соперников в товарищеских матчах растёт. Должны радоваться, что у нас появляются молодые и яркие игроки, которые могут стать костяком сборной, когда она вернётся к официальным стартам», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.