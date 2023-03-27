«МЮ» отклонил предложения об аренде Гринвуда, клуб продолжает расследование

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не смог покинуть команду в зимнее трансферное окно. Молодым футболистом интересовались турецкие клубы, желавшие оформить аренду, но манкунианцы отклонили все предложения. Клуб продолжает внутреннее расследование. Об этом сообщает The Athletic.

В 2022 году 21-летнего Гринвуда его девушка обвинила в изнасиловании и избиении. Позднее стало известно, что у неё будет ребёнок от молодого футболиста. В 2023 году с Гринвуда сняли все обвинения, но «Манчестер Юнайтед» начал внутреннее расследование ситуации. До его окончания Гринвуд продолжает оставаться «в изоляции», но клуб выплачивает ему зарплату.

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