Червиченко — о матче России с Ираком: затравленные прессой ребята ожили и поверили в себя

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе сборной России над Ираком (2:0) в товарищеском матче.
«Первый тайм получился тяжёлым. Песьяков два раза привёз — чудом не залетело. После того, как забили, мне показалось, что будет раскрепощение. И на самом деле: на лицо то, что затравленные прессой все эти ребята — как-то ожили и поверили в себя. До этого их убедили, что они дураки и ничего не умеют. А тут всё получилось наоборот. Мы увидели нормальную сборную, которая должна гонять такую команду, как Ирак. После первого забитого мяча это и делали.
Что касается предыдущего матча с Ираном. Иран — это одна из самых сильных сборных в Азии. Они на чемпионате мира гоняют многие серьёзные сборные. Рассчитывать, что мы там в гостях должны были Иран обыгрывать, могли сказать только люди, которые о футболе узнали только вчера.
Радостно, что, почувствовав вкус футбольной крови — ребята неслись вперёд, понимая, что результат матча ничего не зависит и ни на что влияет, кроме как на их собственный авторитет и наш взгляд на них», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 27 марта 2023
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