Червиченко — о Пиняеве: серьёзный парень растёт! Главное — не дать Сергею зазвездиться
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о прогрессе молодого нападающего сборной России и «Локомотива» Сергея Пиняева. По мнению функционера, окружению Пиняева нужно защитить футболиста от так называемой «звёздной болезни».
«Пиняев — большой молодец! Серьёзный парень растёт. Главное — не дать ему зазвездиться, тогда у нас будет очень серьёзный игрок», — сказал Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в последнем матче сборная России обыграла национальную команду Ирака со счётом 2:0, а Пиняев забил свой дебютный гол в составе сборной. Игра проходила в Санкт-Петерубрге — это был первый международный домашний матч россиян за полтора года.
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