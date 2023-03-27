Червиченко — о Пиняеве: серьёзный парень растёт! Главное — не дать Сергею зазвездиться

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о прогрессе молодого нападающего сборной России и «Локомотива» Сергея Пиняева. По мнению функционера, окружению Пиняева нужно защитить футболиста от так называемой «звёздной болезни».

«Пиняев — большой молодец! Серьёзный парень растёт. Главное — не дать ему зазвездиться, тогда у нас будет очень серьёзный игрок», — сказал Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в последнем матче сборная России обыграла национальную команду Ирака со счётом 2:0, а Пиняев забил свой дебютный гол в составе сборной. Игра проходила в Санкт-Петерубрге — это был первый международный домашний матч россиян за полтора года.