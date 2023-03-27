Адиев: Алип — ключевой защитник сборной Казахстана. «Зениту» виднее, кого ставить в основу

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что продолжит вызывать в национальную команду защитника санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алипа, даже если тот не будет получать в российском клубе достаточно игрового времени. Наставник казахстанцев назвал футболиста ключевым игроком сборной.
«Он у нас ключевой защитник. Его присутствие для нас крайне необходимо, учитывая, что у нас очень много футболистов без игровой практики: Зайнутдинов, Быстров, Скворцов из Российской Премьер-Лиги. Есть ряд игроков из национального чемпионата. У них тоже мало игровой практики. Поэтому здесь для нас не было такой большой проблемы.
Расстраивает ли меня, что Алип сидит в «Зените» на скамейке запасных? Меня много что может расстраивать. Это внутренняя кухня «Зенита». Только они знают, кто лучше выглядит на этой позиции и кого ставить.
Буду ли я его вызывать, если он и дальше будет сидеть в запасе? Конечно, буду вызывать. Это не подлежит сомнению», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».
23-летний Алип сыграл за «Зенит» лишь девять матчей в текущем сезоне, в которых не отметился результативными действиями. Защитник провёл на поле 555 минут.
- 27 марта 2023
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