Роналду увеличил отрыв от Месси по голам за сборную. Они лучшие среди действующих игроков

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду увеличил отрыв от форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси по голам за национальную команду.
Напомним, португалец отметился дублем в каждом из двух матчей квалификации Евро-2024 со сборными Лихтенштейна и Люксембурга. Лионель Месси отличился в недавнем товарищеском матче со сборной Панамы, который Аргентина выиграла со счётом 2:0.
Теперь в активе Криштиану Роналду, возглавляющего список лучших бомбардиров сборных, 122 гола за Португалию, а на счету Месси, идущего третьим – 99 голов в составе команды Аргентины. На втором месте в данном рейтинге идёт завершивший карьеру форвард сборной Ирана Али Даеи со 109 голами.
Следующая пауза на матчи национальных команд пройдёт в июне. Сборная Аргентины завтра ночью проведёт товарищеский матч с Кюрасао.
- 27 марта 2023
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